Câmeras de segurança gravam momento em que homem armado assalta comerciante no Acre

Um mercantil localizado na Rua João Pessoa, região central de Tarauacá, foi alvo de assalto na noite de sábado (11). O suspeito, que simulava ser um cliente, rendeu a comerciante com uma arma artesanal e fugiu levando dinheiro e produtos do local.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem realizou uma pequena compra antes de anunciar o crime. Ele fingiu mexer no celular e, em seguida, sacou a arma que escondia sob a blusa, exigindo o dinheiro do caixa.

Após a ação, fugiu em direção desconhecida levando cerca de R$ 100 em espécie e os itens que havia separado. Equipes da PM fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do assalto, porém o autor estava com o rosto parcialmente coberto, o que dificultou sua identificação.

O caso foi encaminhado à delegacia de Tarauacá e será investigado como roubo qualificado com uso de arma de fogo, conforme prevê o artigo 157 do Código Penal.

Com informações Extra do Acre.

