13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Câmeras de segurança gravam momento em que homem armado assalta comerciante no Acre

Após a ação, fugiu em direção desconhecida levando cerca de R$ 100 em espécie e os itens que havia separado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um mercantil localizado na Rua João Pessoa, região central de Tarauacá, foi alvo de assalto na noite de sábado (11). O suspeito, que simulava ser um cliente, rendeu a comerciante com uma arma artesanal e fugiu levando dinheiro e produtos do local.

Ação de assaltante em mercantil de Tarauacá é flagrada por câmeras de segurança | Foto: Extra do Acre

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem realizou uma pequena compra antes de anunciar o crime. Ele fingiu mexer no celular e, em seguida, sacou a arma que escondia sob a blusa, exigindo o dinheiro do caixa.

Após a ação, fugiu em direção desconhecida levando cerca de R$ 100 em espécie e os itens que havia separado. Equipes da PM fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do assalto, porém o autor estava com o rosto parcialmente coberto, o que dificultou sua identificação.

O caso foi encaminhado à delegacia de Tarauacá e será investigado como roubo qualificado com uso de arma de fogo, conforme prevê o artigo 157 do Código Penal.

Com informações Extra do Acre.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost