Câmeras registram momento em que homem afunda em buraco após calçada ceder

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que parte da calçada da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, cedeu e um homem caiu no buraco que se formou. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (9) e chamou a atenção nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o pedestre caminhando pela calçada quando o chão cede de forma repentina, fazendo com que ele desapareça no buraco. Dois motociclistas que passavam pelo local pararam imediatamente para ajudar a vítima, que foi retirada com a ajuda de pessoas que estavam próximas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Veja o vídeo: