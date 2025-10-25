25/10/2025
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
Camila Mendes fica noiva de ator filho de brasileiros, diz revista

Camila Mendes, atriz, filha de brasileiros famosa pelo papel na série Riverdale, está noiva do ator Rudy Mancuso, também filho de brasileiros. Segundo a revista People, o pedido de casamento ocorreu nessa sexta-feira (24/10) e foi confirmado pela equipe dos artistas.

“Ela pensava que ia a uma festa de aniversário da sua parceira de produção, Rachel Matthews, mas era uma festa surpresa de noivado”, disse uma fonte à revista. “Rudy a pediu em casamento na frente da família e dos amigos.”

Os astros se conheceram por volta de 2022, quando a atriz ainda estava atuando na famosa série teen. O romance, porém, só foi oficializado no Dia dos Namorados de 2023.

Em 2024, Camila e Rudy estrearam juntos o filme Música, da Prime Video. O filme contou ainda com as brasileiras Bianca Comparato e Camila Senna no elenco.

