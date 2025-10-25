camila-mendes-fica-noiva-de-ator-filho-de-brasileiros,-diz-revista

Camila Mendes, atriz, filha de brasileiros famosa pelo papel na série Riverdale, está noiva do ator Rudy Mancuso, também filho de brasileiros. Segundo a revista People, o pedido de casamento ocorreu nessa sexta-feira (24/10) e foi confirmado pela equipe dos artistas.
Camila Mendes e Rudy Mancuso
Camila Mendes e Rudy Mancuso
Camila Mendes e Rudy Mancuso
Camila Mendes em Música
“Ela pensava que ia a uma festa de aniversário da sua parceira de produção, Rachel Matthews, mas era uma festa surpresa de noivado”, disse uma fonte à revista. “Rudy a pediu em casamento na frente da família e dos amigos.”
Os astros se conheceram por volta de 2022, quando a atriz ainda estava atuando na famosa série teen. O romance, porém, só foi oficializado no Dia dos Namorados de 2023.
Em 2024, Camila e Rudy estrearam juntos o filme Música, da Prime Video. O filme contou ainda com as brasileiras Bianca Comparato e Camila Senna no elenco.