Camila Pitanga ganha prêmio de Melhor Atriz por Lola em Beleza Fatal

Boa notícia para os lolovers! Camila Pitanga venceu o Prêmio PRODU 2025 na categoria Melhor Atriz Principal em Telenovela Contemporânea. E a razão é sua performance como Lola Argento, sua icônica personagem em Beleza Fatal.
A premiação reconhece os destaques de produções audiovisuais latino-americana e espanhola em 144 categorias, com votação de mais de 700 jurados especializados em TV, conteúdo e marketing.
“Que alegria imensa! Receber o Prêmio PRODU me enche de gratidão. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo de uma equipe talentosa e apaixonada que colocou o coração em cada cena”, escreveu Camila em uma postagem nesta quarta-feira (22).
“Obrigada ao público que acolheu a Lola com tanto carinho, e a todos que fizeram parte dessa jornada tão especial: elenco, direção, equipe técnica e HBO Max”, concluiu a atriz.
