Camila Pitanga, Nicolas Prattes e mais: veja artistas brasileiros que ganharam prêmio internacional

Artistas brasileiros se destacaram e levaram a melhor no “Premios Produ 2025”, uma das premiações mais importantes da indústria audiovisual da América Latina. Os vencedores foram anunciados nesta terça-feira (21/10), e nomes como Camila Pitanga, Nicolas Prattes, Roberta Rodrigues e Carlo Porto conquistaram troféus em suas respectivas categorias. Confira!

Indicado como Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica, Nicolas Prattes foi o grande vencedor pelo personagem Rudá em “Mania de Você”. Já na categoria de Melhor Atriz Principal em Telenovela Contemporânea, Camila Pitanga levou o prêmio com a icônica Lola Argento, de “Beleza Fatal“.

Nicolas Prattes, Rudá em "Mania de Você" / crédito: Globo/ Manoella Mello
Na novela "Beleza Fatal", Camila Pitanga interpreta Lola

Carlo Porto, que interpretou Xerxes em “A Rainha da Pérsia”, levou a melhor na categoria Melhor Ator Principal em Supersérie. A produção brasileira também venceu na categoria Melhor Roteiro.

A novela das sete, “Garota do Momento”, protagonizada por Duda Santos e Pedro Novais, também foi premiada como Melhor Novela Romântica. Os atores chegaram a ser finalistas nas categorias Melhor Atriz e Melhor Ator Principal em Telenovela Romântica pela produção.

A atriz Roberta Rodrigues também foi destaque na premiação, vencendo como Melhor Atriz Principal em Drama Histórico, Político ou Social por “Cidade de Deus: A Luta Não Para”. Já o talento mirim Ygor Marçal, de apenas 12 anos, venceu como Melhor Ator Principal em Série Infantil/Juvenil pela série exibida no canal Futura, “Lab de Chef”.

O evento de gala para a entrega das premiações será realizado no dia 11 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo pelo streaming da Apple TV, a partir das 14 horas.