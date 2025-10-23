Camila Queiroz abre álbum de fotos e celebra primeira gravidez: “Nós 3”

A atriz Camila Queiroz compartilhou um carrossel de fotos ao lado do marido, Klebber Toledo, exibindo a barriga de sua primeira gravidez, nesta quarta-feira (22/10). Na legenda da publicação, a modelo escreveu: “Nós 3”.
Camila apareceu usando uma saída de praia branca, que realça a barriga, enquanto posava sobre uma pedra à beira-mar. Até o momento, o nome da bebê ainda não foi revelado.
Veja as fotos
Leia Também
Nos comentários, fãs e amigos se encantaram com o registro. “Meu Deus, quanta beleza (nas pessoas, nas fotos e no momento dos dois)”, elogiou um seguidor. “Baby Queiroz Toledo é muito amada e, quando crescer, vai sentir o quanto foi desejada!”, comentou outra. “É muita lindeza para uma família só”, escreveu uma terceira seguidora.
Recentemente, Camila e Klebber celebraram sete anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais. “Hoje comemoramos sete anos de casados, e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… todo amor e proteção do mundo”, escreveram.