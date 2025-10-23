Camila Queiroz abre álbum de fotos e celebra primeira gravidez: “Nós 3”

Camila apareceu usando uma saída de praia branca, que realça a barriga, enquanto posava sobre uma pedra à beira-mar. Até o momento, o nome da bebê ainda não foi revelado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do 1º filho Foto/Portal LeoDias Casamento às Cegas / Foto: Aline Arruda/Netflix Camila Queiroz Voltar

Próximo

Nos comentários, fãs e amigos se encantaram com o registro. “Meu Deus, quanta beleza (nas pessoas, nas fotos e no momento dos dois)”, elogiou um seguidor. “Baby Queiroz Toledo é muito amada e, quando crescer, vai sentir o quanto foi desejada!”, comentou outra. “É muita lindeza para uma família só”, escreveu uma terceira seguidora.

Recentemente, Camila e Klebber celebraram sete anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais. “Hoje comemoramos sete anos de casados, e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… todo amor e proteção do mundo”, escreveram.