23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Camila Queiroz abre álbum de fotos e celebra primeira gravidez: “Nós 3”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camila-queiroz-abre-album-de-fotos-e-celebra-primeira-gravidez:-“nos-3”

A atriz Camila Queiroz compartilhou um carrossel de fotos ao lado do marido, Klebber Toledo, exibindo a barriga de sua primeira gravidez, nesta quarta-feira (22/10). Na legenda da publicação, a modelo escreveu: “Nós 3”.

Camila apareceu usando uma saída de praia branca, que realça a barriga, enquanto posava sobre uma pedra à beira-mar. Até o momento, o nome da bebê ainda não foi revelado.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do 1º filhoFoto/Portal LeoDias
Casamento às Cegas / Foto: Aline Arruda/Netflix
Casamento às Cegas / Foto: Aline Arruda/Netflix
HZtScVBm camila queiroz
Camila Queiroz

Leia Também

Nos comentários, fãs e amigos se encantaram com o registro. “Meu Deus, quanta beleza (nas pessoas, nas fotos e no momento dos dois)”, elogiou um seguidor. “Baby Queiroz Toledo é muito amada e, quando crescer, vai sentir o quanto foi desejada!”, comentou outra. “É muita lindeza para uma família só”, escreveu uma terceira seguidora.

Recentemente, Camila e Klebber celebraram sete anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais. “Hoje comemoramos sete anos de casados, e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… todo amor e proteção do mundo”, escreveram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost