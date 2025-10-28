Camila Queiroz e Klebber Toledo brincam com apostas para o nome da 1ª filha

Camila Queiroz está contando os dias para conhecer sua primeira filha com Klebber Toledo! Durante um papo com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o casal se divertiu comentando as sugestões de nome para a bebê, entre elas, “Angel”, em homenagem à personagem da atriz em “Verdades Secretas”. Mas o nome já foi escolhido! E, pra deixar o mistério no ar, eles ainda propuseram um “bolão” pros fãs tentarem adivinhar.

Quando questionados sobre a possibilidade do nome ser Angel, Camila entrou na brincadeira: “Ah, vamos pensar nisso, amor”, disse aos risos, comentando que colocaria na lista de opções. Na sequência, Klebber entrou no clima, sugeriu um bolão e ainda pediu sugestões dos fãs, mas garantiu que Walcyr Carrasco, autor de “Verdades Secretas”, iria adorar a homenagem à personagem icônica.

Camila também aproveitou o momento para revelar que o nome da bebê já foi escolhido e explicou que ela e o marido não estão fazendo mistério de propósito: “Essa é uma decisão que a gente não tomou. Assim como foi para revelar o sexo dela, a gente age muito pelo nosso coração, tipo: ‘Ah, o que você acha de ser hoje?’. Então, o sexo dela a gente revelou no nosso aniversário de casamento, mas não foi planejado, não.”

Já Klebber confessou que gosta de deixar um gostinho de mistério no ar, enquanto Camila contou que pretende revelar o nome apenas quando sentir que for o momento certo: “Tem as curiosidades, mas, assim, a gente não tem nada planejado de como vai ser, quando vai ser. Na hora certa, acho que, quando a gente se sentir seguro e confortável, a gente faz isso”, garantiu.

Camila contou que ainda não sabe a data exata do parto, mas que a previsão é para dezembro, antes do Natal. Klebber também se mostrou animado e revelou que eles viveram a gestação de forma divertida, brincando a cada semana sobre os “órgãos” que a atriz estava fabricando. “hoje eu tô construindo um pulmão, hoje eu tô fazendo um coração”, relembrou o ator, que agora não vê a hora de segurar a pequena.