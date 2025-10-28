28/10/2025
Universo POP
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

Camila Queiroz e Klebber Toledo brincam com apostas para o nome da 1ª filha

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camila-queiroz-e-klebber-toledo-brincam-com-apostas-para-o-nome-da-1a-filha

Camila Queiroz está contando os dias para conhecer sua primeira filha com Klebber Toledo! Durante um papo com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o casal se divertiu comentando as sugestões de nome para a bebê, entre elas, “Angel”, em homenagem à personagem da atriz em “Verdades Secretas”. Mas o nome já foi escolhido! E, pra deixar o mistério no ar, eles ainda propuseram um “bolão” pros fãs tentarem adivinhar.

Quando questionados sobre a possibilidade do nome ser Angel, Camila entrou na brincadeira: “Ah, vamos pensar nisso, amor”, disse aos risos, comentando que colocaria na lista de opções. Na sequência, Klebber entrou no clima, sugeriu um bolão e ainda pediu sugestões dos fãs, mas garantiu que Walcyr Carrasco, autor de “Verdades Secretas”, iria adorar a homenagem à personagem icônica.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Camila Queiroz fala do retorno às novelasFoto/Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Camila Queiroz fala do retorno às novelasFoto/Portal LeoDias
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz e Klebber Toledo encantam seguidores com vídeo do chá de bebê ao ar livreReprodução/Instagram
Reprodução: Instagram/ @@anthonyhejdagarcia
Camila Queiroz compartilha álbum de fotos e celebra primeira gravidez: “Nós 3”Reprodução: Instagram/ @@anthonyhejdagarcia
Foto/Instagram/@CamilaQueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do 1º filhoFoto/Instagram/@CamilaQueiroz
Reprodução: Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram detalhes de viagem em IbizaCamila Queiroz e Klebber Toledo mostram detalhes de viagem em IbizaReprodução: Instagram @camilaqueiroz

Leia Também

Camila também aproveitou o momento para revelar que o nome da bebê já foi escolhido e explicou que ela e o marido não estão fazendo mistério de propósito: “Essa é uma decisão que a gente não tomou. Assim como foi para revelar o sexo dela, a gente age muito pelo nosso coração, tipo: ‘Ah, o que você acha de ser hoje?’. Então, o sexo dela a gente revelou no nosso aniversário de casamento, mas não foi planejado, não.”

Já Klebber confessou que gosta de deixar um gostinho de mistério no ar, enquanto Camila contou que pretende revelar o nome apenas quando sentir que for o momento certo: “Tem as curiosidades, mas, assim, a gente não tem nada planejado de como vai ser, quando vai ser. Na hora certa, acho que, quando a gente se sentir seguro e confortável, a gente faz isso”, garantiu.

Camila contou que ainda não sabe a data exata do parto, mas que a previsão é para dezembro, antes do Natal. Klebber também se mostrou animado e revelou que eles viveram a gestação de forma divertida, brincando a cada semana sobre os “órgãos” que a atriz estava fabricando. “hoje eu tô construindo um pulmão, hoje eu tô fazendo um coração”, relembrou o ator, que agora não vê a hora de segurar a pequena.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost