Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram chá de bebê da primeira filha; veja detalhes

Um mundo cor-de-rosa! Neste sábado (25/10), Camila Queiroz compartilhou com seus seguidores os detalhes do chá de bebê de sua primeira filha com Klebber Toledo. O casal tem um relacionamento há 7 anos, e até o momento não revelou o nome da herdeira.

“Baby shower day [dia de chá de bebê]”, escreveu a atriz na legenda de uma foto publicada em um local arborizado, seguida de outros registros, como as mesas distribuídas pelo espaço e as tendas. “Um almoço no jardim. Obrigada por me ajudar a tornar tudo isso realidade”, comentou a decoradora. Em outra foto, a artista apareceu beijando o marido e escreveu “só amor”.

Veja as fotos

Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem chá de bebê da primeira filha
Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem chá de bebê da primeira filha
Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem chá de bebê da primeira filha

No último vídeo, ela aparece posando em frente a um carrinho de flores. No fim de agosto, o casal celebrou sete anos de união e, de forma intimista, revelou o sexo do bebê — uma menina — com um bolo de recheio cor-de-rosa.

Os dois afirmaram que a família iria aumentar no dia 11 de julho. Para anunciar a novidade, eles compartilharam uma sequência de fotos em que aparecem apaixonados, exibindo a barriguinha de grávida de Camila. Na legenda, escreveram: “5 meses esperando o amor de nossas vidas”.

