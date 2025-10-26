Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam em suas redes sociais registros do chá de bebê da primeira filha, realizado no sábado (26/10) em um almoço ao ar livre. O evento contou com a presença de amigos e familiares e teve bolo assinado pelo confeiteiro Denílson Lima, além de docinhos e um espaço para que os convidados montassem seus próprios buquês de flores.

No vídeo publicado por Camila, a atriz aparece com a barriguinha de gestante em destaque, enquanto Klebber a beija carinhosamente. O casal também posa para fotos com sorrisos leves e alegres, transmitindo intimidade e alegria durante a celebração.

Camila Queiroz e Klebber Toledo encantam seguidores com vídeo do chá de bebê ao ar livre Reprodução/Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem chá de bebê da primeira filha Reprodução Instagram Camila Queiroz/ montagem Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem chá de bebê da primeira filha Reprodução Instagram Camila Queiroz/ montagem

Em um dos registros mais marcantes, Klebber se posiciona com a cabeça encostada na barriga da atriz, gesto que evidencia a conexão afetiva entre os dois e a expectativa pela filha que está a caminho. A legenda do post reforça o carinho do casal: “Nós te amamos tanto, filha!!! ”.

O vídeo rapidamente repercutiu entre os seguidores, que reagiram com comentários e emojis de afeto. As imagens mostram não apenas a beleza física do momento, mas também a emoção e o clima acolhedor da celebração, dando aos fãs um vislumbre da intimidade do casal antes da chegada da primeira filha.