Camila Queiroz encanta ao mostrar barriga no oitavo mês da gravidez

Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram neste sábado (25/10) o chá de bebê da primeira filha do casal, em uma cerimônia intimista e muito luxuosa. E a atriz impressionou os seguidores ao compartilhar como está a barriga no oitavo mês da gestação.

Conforme compartilhou nas redes sociais, o chá de bebê tem o tema “Almoço no Jardim”, com uma decoração em rosa e tons pastéis e com muitos arranjos de flores.

Leia também

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram 2 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram 3 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram 4 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram 5 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram 6 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram 7 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram 8 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram

O casal oficializou a novidade no início de julho. À época, eles comemoravam o sétimo ano de casados. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveram nas redes sociais.

“Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, comemoraram os atores.