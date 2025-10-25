25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Camila Queiroz encanta ao mostrar barriga no oitavo mês da gravidez

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camila-queiroz-encanta-ao-mostrar-barriga-no-oitavo-mes-da-gravidez

Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram neste sábado (25/10) o chá de bebê da primeira filha do casal, em uma cerimônia intimista e muito luxuosa. E a atriz impressionou os seguidores ao compartilhar como está a barriga no oitavo mês da gestação.

Conforme compartilhou nas redes sociais, o chá de bebê tem o tema “Almoço no Jardim”, com uma decoração em rosa e tons pastéis e com muitos arranjos de flores.

Leia também

8 imagensCamila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidezCamila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber ToledoCamila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidezCamila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber ToledoCamila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber ToledoFechar modal.1 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram2 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram3 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram4 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez

Reprodução/Instagram5 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram6 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram7 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram8 de 8

Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo

Reprodução/Instagram

O casal oficializou a novidade no início de julho. À época, eles comemoravam o sétimo ano de casados. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveram nas redes sociais.

“Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, comemoraram os atores.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost