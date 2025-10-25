Camila Queiroz encanta ao mostrar barriga no oitavo mês da gravidez

Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram neste sábado (25/10) o chá de bebê da primeira filha do casal, em uma cerimônia intimista e muito luxuosa. E a atriz impressionou os seguidores ao compartilhar como está a barriga no oitavo mês da gestação.
Conforme compartilhou nas redes sociais, o chá de bebê tem o tema “Almoço no Jardim”, com uma decoração em rosa e tons pastéis e com muitos arranjos de flores.
8 imagens
Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar a barriga no oitavo mês da gravidez
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo
Reprodução/Instagram
Camila Queiroz encanta ao mostrar as fotos do chá de bebê da primeira filha com Klebber Toledo
Reprodução/Instagram
O casal oficializou a novidade no início de julho. À época, eles comemoravam o sétimo ano de casados. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveram nas redes sociais.
“Não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, comemoraram os atores.
