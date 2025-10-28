Camila Queiroz planeja retorno às novelas após licença-maternidade: “Não duvide”

Se tem alguém que não sabe o que é ficar parada, é Camila Queiroz! Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, nos bastidores de um desfile de moda, a atriz, que encarou a passarela gravidíssima, revelou que já está pensando nos próximos passos depois da licença-maternidade, incluindo a possibilidade de voltar às novelas.

Ao lado do maridão, Klebber Toledo, Camila revelou que se “tremeu toda” antes de cruzar a passarela. “Tava com a mão gelada!”, brincou a atriz, que não abre mão de trabalhar nem durante a gravidez. Aliás, a modelo contou ainda que esse já é o segundo desfile com a primogênita na barriga: “Ela adora”, garantiu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Camila Queiroz fala do retorno às novelas Foto/Portal LeoDias Camila Queiroz Foto: Reprodução/Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz compartilha álbum de fotos e celebra primeira gravidez: “Nós 3” Reprodução: Instagram/ @@anthonyhejdagarcia Camila Queiroz e Klebber Toledo encantam seguidores com vídeo do chá de bebê ao ar livre Reprodução/Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram detalhes de viagem em IbizaCamila Queiroz e Klebber Toledo mostram detalhes de viagem em Ibiza Reprodução: Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem “babymoon” em Capri, na Itália Reprodução Instagram @camilaqueiroz Voltar

Próximo

Mas o amor de Camila pelo trabalho vai além das passarelas, a beldade também já vislumbra um retorno às telinhas. A atriz contou que é completamente apaixonada pelo que faz e, embora ainda não saiba como será a rotina após a maternidade, já pensa em voltar ao batente assim que puder: “Menina, não duvide de Camila Queiroz”, brincou.

“A gente gosta de trabalhar, né, amor? Não sei como é que vai ser isso aí não, mas eu gosto de trabalhar. Isso é um fato”, afirmou a artista, que já confirmou estar em negociação para a próxima novela das nove da Globo: “Existe essa possibilidade”, ela garantiu que o projeto segue em seu radar e pode sair do papel em breve.

Klebber contou que dá total apoio e exaltou Camila: “Não vou nem comentar sobre essa possibilidade, que é uma delícia, vai ser incrível. Camila está pronta para tudo, né gente? Está sim, está pronta para tudo sempre”, garantiu o ator, que está prestes a se tornar pai pela primeira vez de uma menina, cujo nome ainda não foi revelado.