Camilla Camargo volta à Globo após 11 anos em novela protagonizada por Gustavo Mioto

Camilla Camargo está de volta à dramaturgia da Globo — e em um formato completamente novo. A atriz foi escalada para “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, o primeiro microdrama original do Globoplay, com estreia prevista para dezembro de 2025. A história será protagonizada pelo cantor Gustavo Mioto.

A produção marca a estreia da Globo no universo das novelas verticais — conteúdos pensados para o celular, com episódios curtos, de até dois minutos, e linguagem acelerada, ideal para as redes sociais e o consumo mobile. Ao todo, serão 50 capítulos.

A irmã de Wanessa Camargo interpretará Georgete, secretária ambiciosa que embarca nas armações de seu chefe, Serginho (Caio Paduan), com a promessa de ser promovida para a filial da empresa em Paris. A personagem integra o núcleo de vilania e promete movimentar os bastidores da trama.

A volta acontece após 11 anos e 8 meses longe das novelas da emissora, desde sua participação em “Em Família”, exibida em 2014. Desde então, Camilla esteve no elenco de “Carinha de Anjo”, no SBT, seguiu com trabalhos no teatro, cinema e outras plataformas, e agora retorna à Globo em um projeto que aposta em inovação.

O microdrama é estrelado por Gustavo Mioto, que interpreta Diego, um milionário que se passa por músico pobre para conquistar Cindy (Maya Aniceto), uma cantora batalhadora e mãe solo. A trama mistura romance, mentira, reconciliação e drama familiar, tudo em ritmo ágil e direto.

O elenco ainda conta com Suzy Rego, Ludmillah Anjos, Yana Sardenberg, Alex e Lorenzo Galli, e as gravações ocorrem até o dia 18 de outubro.