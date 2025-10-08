08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Camilla Camargo volta à Globo após 11 anos em novela protagonizada por Gustavo Mioto

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camilla-camargo-volta-a-globo-apos-11-anos-em-novela-protagonizada-por-gustavo-mioto

Camilla Camargo está de volta à dramaturgia da Globo — e em um formato completamente novo. A atriz foi escalada para “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, o primeiro microdrama original do Globoplay, com estreia prevista para dezembro de 2025. A história será protagonizada pelo cantor Gustavo Mioto.

A produção marca a estreia da Globo no universo das novelas verticais — conteúdos pensados para o celular, com episódios curtos, de até dois minutos, e linguagem acelerada, ideal para as redes sociais e o consumo mobile. Ao todo, serão 50 capítulos.

Leia Também

A irmã de Wanessa Camargo interpretará Georgete, secretária ambiciosa que embarca nas armações de seu chefe, Serginho (Caio Paduan), com a promessa de ser promovida para a filial da empresa em Paris. A personagem integra o núcleo de vilania e promete movimentar os bastidores da trama.

A volta acontece após 11 anos e 8 meses longe das novelas da emissora, desde sua participação em “Em Família”, exibida em 2014. Desde então, Camilla esteve no elenco de “Carinha de Anjo”, no SBT, seguiu com trabalhos no teatro, cinema e outras plataformas, e agora retorna à Globo em um projeto que aposta em inovação.

O microdrama é estrelado por Gustavo Mioto, que interpreta Diego, um milionário que se passa por músico pobre para conquistar Cindy (Maya Aniceto), uma cantora batalhadora e mãe solo. A trama mistura romance, mentira, reconciliação e drama familiar, tudo em ritmo ágil e direto.

O elenco ainda conta com Suzy Rego, Ludmillah Anjos, Yana Sardenberg, Alex e Lorenzo Galli, e as gravações ocorrem até o dia 18 de outubro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost