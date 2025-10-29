Caminhão carregado com farinha arromba casco de balsa que faz travessia no Rio Juruá

A travessia de veículos no Rio Juruá, na região de Rodrigues Alves, foi paralisada no início da tarde desta quarta-feira (29), após um incidente que danificou seriamente o casco de uma balsa.

O sinistro ocorreu durante o transporte de um caminhão que estava carregado com sacas de farinha. O veículo fazia a rota da zona rural de Rodrigues Alves em direção a Cruzeiro do Sul quando, na travessia, o casco da balsa não suportou o peso, sendo arrombado e abrindo uma avaria.

O incidente mobilizou imediatamente trabalhadores e funcionários da balsa. Para que o veículo pudesse ser retirado da embarcação, foi necessário um esforço emergencial para descarregar toda a mercadoria.

Devido aos danos causados ao casco, a balsa foi retirada de operação, interrompendo a travessia de carros e veículos e causando transtornos para quem utiliza o serviço.

Até o momento da publicação desta matéria, o caminhão ainda permanecia no local, com os trabalhos de retirada das sacas de farinha em andamento para a posterior remoção do veículo e avaliação do prejuízo estrutural da balsa.