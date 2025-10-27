27/10/2025
Caminhão carregado de barro quebra ponte ao tentar fazer travessia no interior do Acre

Veículo carregado de barro ficou preso após o rompimento da ponte do igarapé Santana nesta segunda-feira (27)

Um caminhão caçamba carregado de barro acabou quebrando a ponte do igarapé Santana, localizada no ramal do Nazário, em Sena Madureira, nesta segunda-feira (27).

De acordo com informações de moradores, o motorista tentou atravessar a estrutura, que não resistiu ao peso do veículo e cedeu parcialmente. O condutor conseguiu sair sem ferimentos, mas o caminhão ficou preso sobre a ponte.

Ponte do igarapé Santana cedeu quando caminhão carregado de barro tentou atravessar o ramal do Nazário, em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Até o momento, não há informações se o veículo foi removido ou se já há previsão para a recuperação da estrutura danificada. O incidente tem causado transtornos para quem depende do ramal, já que o trecho é usado por produtores rurais e moradores da região para o transporte diário.

Veja o vídeo:

