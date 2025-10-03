Caminhão com etanol tomba e pega fogo na Serra das Araras; motorista está em estado grave

Um grave acidente interditou a descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (3). Um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol tombou no km 228 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido Rio de Janeiro, e pegou fogo em seguida.

Segundo a concessionária CCR RioSP, o acidente ocorreu por volta das 3h10. Parte da carga se espalhou pela pista, provocando um incêndio de grandes proporções. O motorista do veículo, Crismaldo dos Santos Soares, de 52 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e foi levado em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele passou por cirurgia de emergência e permanece internado no CTI.

Trânsito e riscos

Toda a pista de descida da serra está interditada, sem previsão de liberação. O congestionamento chega a 12 km no sentido Rio e 3 km no sentido São Paulo, com operação em mão dupla.

Embora o fogo tenha sido controlado, o Corpo de Bombeiros alerta para risco de explosão, já que parte do etanol não foi consumida pelas chamas. Equipes especializadas avaliam a possibilidade de novos focos de incêndio antes do destombamento do caminhão.

Impacto ambiental

O derramamento de combustível atingiu a vegetação às margens da rodovia, causando focos de incêndio. Bombeiros de Piraí, com apoio do 29º GBM de Paracambi e do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), controlaram as chamas e seguem monitorando a área.

Técnicos da empresa responsável pela carga e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram acionados para acompanhar o transbordo do material e avaliar os impactos ambientais.

Com informações do O Dia