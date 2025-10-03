03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Caminhão com etanol tomba e pega fogo na Serra das Araras; motorista está em estado grave

Parte da carga se espalhou pela pista, provocando um incêndio de grandes proporções

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente interditou a descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (3). Um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol tombou no km 228 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido Rio de Janeiro, e pegou fogo em seguida.

Segundo a concessionária CCR RioSP, o acidente ocorreu por volta das 3h10. Parte da carga se espalhou pela pista, provocando um incêndio de grandes proporções. O motorista do veículo, Crismaldo dos Santos Soares, de 52 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e foi levado em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele passou por cirurgia de emergência e permanece internado no CTI.

Trânsito e riscos

Toda a pista de descida da serra está interditada, sem previsão de liberação. O congestionamento chega a 12 km no sentido Rio e 3 km no sentido São Paulo, com operação em mão dupla.

Embora o fogo tenha sido controlado, o Corpo de Bombeiros alerta para risco de explosão, já que parte do etanol não foi consumida pelas chamas. Equipes especializadas avaliam a possibilidade de novos focos de incêndio antes do destombamento do caminhão.

Impacto ambiental

O derramamento de combustível atingiu a vegetação às margens da rodovia, causando focos de incêndio. Bombeiros de Piraí, com apoio do 29º GBM de Paracambi e do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), controlaram as chamas e seguem monitorando a área.

Técnicos da empresa responsável pela carga e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram acionados para acompanhar o transbordo do material e avaliar os impactos ambientais.

Com informações do O Dia

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost