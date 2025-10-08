08/10/2025
Caminhão da Prefeitura de SP destrói muro e invade bar na zona sul

caminhao-da-prefeitura-de-sp-destroi-muro-e-invade-bar-na-zona-sul

Um caminhão da Prefeitura de São Paulo invadiu e destruiu o muro de um bar no Sacomã, zona sul da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira (8/10). Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 3h20, no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Saúde com a Rua Romão Puiggari. O caminhão desgovernado colidiu contra o muro e o portão de um estabelecimento comercial.

4 imagensCaminhão da SP Regula invade bar no SacomãCaminhão da SP Regula invade bar no SacomãCaminhão da SP Regula invade bar no SacomãFechar modal.1 de 4

Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã

Reprodução2 de 4

Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã

Reprodução/TV Globo3 de 4

Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã

Reprodução/TV Globo4 de 4

Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã

Reprodução/TV Globo

O veículo era da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (SP Regula) e fazia reparos na iluminação pública na região.

O Metrópoles entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

