Caminhão da Prefeitura de SP destrói muro e invade bar na zona sul

Um caminhão da Prefeitura de São Paulo invadiu e destruiu o muro de um bar no Sacomã, zona sul da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira (8/10). Ninguém ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 3h20, no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Saúde com a Rua Romão Puiggari. O caminhão desgovernado colidiu contra o muro e o portão de um estabelecimento comercial.
Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã
Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã
Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã
Caminhão da SP Regula invade bar no Sacomã
O veículo era da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (SP Regula) e fazia reparos na iluminação pública na região.
O Metrópoles entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.