Caminhão rompe fio elétrico e mulher é atingida no pescoço enquanto pilotava moto no Acre

Na noite desta quinta-feira (23), uma mulher ficou ferida após ser atingida por um fio elétrico enquanto trafegava de motocicleta nas proximidades do Mercantil Cohab, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, um caminhão boiadeiro, utilizado para transporte de animais, passava pelo local quando acabou rompendo a fiação. O fio caiu e atingiu o pescoço e o braço da motociclista.

A mulher teve o braço deslocado e foi encaminhada ao Hospital do Juruá para receber atendimento médico. Apesar do susto e dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.