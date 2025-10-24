24/10/2025
Universo POP
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

Caminhão rompe fio elétrico e mulher é atingida no pescoço enquanto pilotava moto no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na noite desta quinta-feira (23), uma mulher ficou ferida após ser atingida por um fio elétrico enquanto trafegava de motocicleta nas proximidades do Mercantil Cohab, em Cruzeiro do Sul.

Caminhão rompe fio elétrico e mulher é atingida no pescoço enquanto pilotava moto no Acre/Foto: Reprodução

Segundo informações, um caminhão boiadeiro, utilizado para transporte de animais, passava pelo local quando acabou rompendo a fiação. O fio caiu e atingiu o pescoço e o braço da motociclista.

A mulher teve o braço deslocado e foi encaminhada ao Hospital do Juruá para receber atendimento médico. Apesar do susto e dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost