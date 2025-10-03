03/10/2025
Caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol capota e pega fogo na BR-116

Incêndio atingiu a vegetação às margens da rodovia na Serra das Araras

Na madrugada desta sexta-feira (3/10), um caminhão-tanque que transportava cerca de 44 mil litros de etanol capotou e incendiou na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho da Serra das Araras, em Piraí, no interior do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 0h23 e que o acidente provocou derramamento de combustível, atingindo a vegetação próxima à via.

Incêndio atingiu a vegetação às margens da rodovia na Serra das Araras/Foto: Reprodução

As chamas foram controladas, mas as equipes seguem na região realizando o resfriamento e monitorando possíveis novos focos. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave pela Concessionária RioSP, responsável pela rodovia, e levado para um hospital em Nova Iguaçu. Não há registros de outras vítimas.

O tombamento bloqueou completamente o trecho norte da Serra das Araras, que ainda não tem previsão de liberação. O tráfego está sendo desviado para a pista de subida, operando em sistema de mão dupla. Segundo a concessionária, o congestionamento já alcança 18 km no sentido Rio de Janeiro e 16 km em direção a São Paulo.

