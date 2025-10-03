Caminhão-tanque com etanol capota e pega fogo no Rio de Janeiro. Vídeo

Um caminhão-tanque que transportava 44 mil litros de etanol capotou e pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (3/10) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Piraí, localizado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros (CBMERJ) foi acionado à 0h23. Segundo a corporação, o tombamento do veículo causou derramamento de combustível, o que provocou focos de incêndio na vegetação às margens da rodovia.

Veja o momento:

O fogo foi controlado e equipes permanecem no local realizando o resfriamento e o acompanhamento da situação.

O motorista do veículo foi socorrida pela Concessionária RioSP, que administra a via, em estado grave e encaminhado a um hospital em Nova Iguaçu. Não houve registro de outras vítimas.

De acordo com a concessionária, o trecho norte da Serra das Araras segue bloqueado para o tráfego, sem previsão de liberação.

O fluxo de veículos ocorre pela pista de subida no sistema mão dupla. No sentido Rio de Janeiro, há registro de 18 km de lentidão, e no sentido São Paulo, de 16 km.