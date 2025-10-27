Caminhão tomba e motorista fica preso às ferragens na BR-070

Um motorista de caminhão ficou preso às ferragens do veículo, na noite desta segunda-feira (27/10), após a carreta que ele conduzia tombar. O acidente ocorreu na BR-070, na altura de Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, encontraram o caminhão tombado na via, com a vítima presa no interior do veículo.

Os militares iniciaram os procedimentos para a retirada do condutor e, apesar do impacto do acidente, a vítima apresentava apenas escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na mão, sendo encaminhada para o hospital.

A pista precisou ser totalmente interditada para que o atendimento fosse realizado. Após a retirada da vítima, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF). Não há informações sobre as causas do acidente.