Caminhão tomba e passageiro tem suspeita de fratura na perna

Uma pessoa ficou ferida após um caminhão tombar, na noite desta terça-feira (7/10), no Arapoanga, próximo ao Balão da Avenida Erasmo de Castro.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local do acidente, encontraram o veículo tombado na rotatória.
De acordo com a corporação, o passageiro foi avaliado pelos socorristas e transportado para o hospital, consciente e orientado, com suspeita de fratura na perna direita.
O condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação do local. O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente.