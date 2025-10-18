18/10/2025
Caminhoneiro bêbado dirige na contramão em frente à PM no litoral

Um caminhoneiro bêbado foi flagrado dirigindo na contramão, em frente a uma base operacional da Polícia Militar (PM), na Rodovia Rio-Santos, na noite dessa sexta-feira (17/10), em Bertioga, no litoral de São Paulo.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 21h45, na altura do km 233, durante uma operação policial.

Ao notar o comportamento do caminhoneiro, os policiais seguiram o veículo e fizeram a abordagem. Segundo a PM, o motorista tinha voz pastosa, olhos vermelhos e cheirava a bebida alcoólica. O teste do bafômetro indicou a embriaguez, com 0,59 mg/l de álcool.

O caminhoneiro foi levado até a delegacia em Bertioga e teve a prisão ratificada pela autoridade. Entretanto, pagou fiança de R$ 1.560. Segundo a PM, as medidas administrativas foram tomadas e o caminhão acabou liberado para outro motorista.

