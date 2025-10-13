13/10/2025
Caminhoneiro é preso na BR-364 com metafetamina, cocaína e rebite

Durante a vistoria, foram apreendidas 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e porções de nobésio

Um caminhoneiro que seguia de Cruzeiro do Sul para Tarauacá foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última sexta-feira (10), com três tipos de drogas. O motorista, identificado como Tiago, pediu ajuda aos policiais alegando problemas mecânicos no veículo, mas acabou detido após os agentes encontrarem entorpecentes na cabine.

O homem foi preso na BR-364/Foto: Reprodução

A abordagem ocorreu no km 752,4 da BR-364, quando a equipe da PRF percebeu um caminhão com semirreboque saindo de um posto de combustível em condições precárias de segurança. Ao abrir a porta do veículo, os policiais localizaram uma pequena quantidade de cocaína e um canudo usado para consumo da droga. O condutor demonstrou nervosismo, chegou a vomitar e precisou ser acalmado pela equipe.

Durante a vistoria, foram apreendidas 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e porções de nobésio, conhecido como “rebite”, substância sem regulamentação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), frequentemente usada por caminhoneiros para permanecer acordados por longos períodos. O motorista, o caminhão e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

