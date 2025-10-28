28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Caminhoneiros usam pedras para atravessar buracos na BR-364 e expõem abandono da rodovia

A rodovia, que conecta Rio Branco a Cruzeiro do Sul, tem se tornado um desafio diário para quem depende do trajeto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Vídeos gravados na segunda-feira (27) mostram as dificuldades enfrentadas por motoristas que trafegam pela BR-364, no trecho do Tauari, entre os rios Gregório e Liberdade, no interior do Acre. Nas imagens, caminhoneiros aparecem tentando drenar um buraco alagado e colocando pedras retiradas da beira da estrada para conseguir seguir viagem.

Os caminhoneiros colocaram pedras no buraco para evitar acidentes/Foto: Reprodução

A rodovia, que conecta Rio Branco a Cruzeiro do Sul, tem se tornado um desafio diário para quem depende do trajeto. O percurso de cerca de 635 quilômetros, que antes podia ser feito em até nove horas, agora chega a durar 16 horas em carros pequenos, 12 horas em caminhonetes e mais de 24 horas em carretas. Em casos extremos, como o de caminhões-cegonha, a viagem pode levar até dois dias devido às más condições da pista.

O caminhoneiro Arlisson Rocha, que transporta veículos entre as duas cidades, registrou a situação e relatou os prejuízos causados pelas falhas na estrada.

“De Tarauacá a Cruzeiro do Sul são 230 quilômetros que eu levo oito horas para percorrer. Por semana, só de conserto de solda na carreta e mola, gasto de R$2.500 a R$3 mil. Na semana retrasada, a manutenção custou R$5 mil. As oficinas estão lotadas e, sem agendamento, a gente fica parado até dois dias esperando atendimento. E o pior: não dá pra repassar esse custo para o cliente”, afirmou.

Segundo o caminhoneiro, muitas vezes é preciso improvisar para seguir viagem. “Pra nossa sorte, veio uma caminhonete com um cara que tinha pego umas pedras da beira da estrada em Sena Madureira. Nós colocamos no buraco pra poder passar, porque, pra falar a verdade, tinha buraco que a água dava no joelho”, relatou.

O trecho da BR-364, fundamental para o escoamento de produtos e o abastecimento do Vale do Juruá, é um dos mais críticos do Acre e segue sendo alvo de reclamações de motoristas e transportadores que dependem da via diariamente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost