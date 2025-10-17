Campanha Nacional Dia D de Multivacinação leva cuidado e prevenção ao Via Verde Shopping neste sábado

O Via Verde Shopping será ponto de encontro para um fim de semana dedicado à saúde, à conscientização e ao bem-estar da comunidade. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e o Departamento de Zoonoses, o centro de compras recebe ações gratuitas voltadas à prevenção e à informação para toda a família.

Neste sábado, 18 de outubro, das 14h às 21h, em frente à loja Riachuelo, a SEMSA realiza a Campanha Nacional de Multivacinação, destinada à atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte do Dia D de Multivacinação, promovido em todo o país pelo Ministério da Saúde, e tem como objetivo facilitar o acesso à imunização e reforçar a importância de manter o calendário vacinal em dia.

Para o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação da criança ou do adolescente. O serviço será realizado por ordem de chegada, em um ambiente preparado para receber o público com conforto e segurança. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o shopping, de ampliar a cobertura vacinal e fortalecer o cuidado com a saúde das famílias.

Já no sábado e domingo, 18 e 19 de outubro, o Departamento de Zoonoses promove um evento especial de adoção e vacinação antirrábica de cães e gatos filhotes, das 14h às 19h, em um espaço exclusivo para a ação, na enteada A do Via Verde Shopping. A iniciativa incentiva a adoção responsável e conscientiza sobre a prevenção da raiva e os cuidados com os animais domésticos.

Durante o evento, as equipes do departamento também realizarão ações educativas, com distribuição de cartilhas infantis e orientações sobre posse responsável. Além disso, haverá campanha de arrecadação de rações para cães e gatos filhotes, que poderão ser doadas diretamente no espaço da feira.

Com essas iniciativas, o Via Verde Shopping reforça seu papel como espaço de convivência e bem-estar, promovendo um fim de semana de saúde, informação e solidariedade para toda a comunidade.

Serviço:

Datas: 18 e 19 de outubro

Locais: Campanha de Multivacinação (SEMSA): sábado, das 14h às 21h — em frente à loja Riachuelo

Adoção e Vacinação Animal (Departamento de Zoonoses): sábado e domingo, das 14h às 19h — Entrada A do shopping

