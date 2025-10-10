Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia

Por Fernando Oliveira

Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção.

“O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.

Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.

O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.