26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Campeã mundial de fisiculturismo tenta entrar para o Guinness com recorde de fotos em academias

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
campea-mundial-de-fisiculturismo-tenta-entrar-para-o-guinness-com-recorde-de-fotos-em-academias

A atleta Graciella Carvalho, campeã mundial na categoria WBFF Diva Fitness 35+, quer transformar sua rotina de treinos em um feito inédito. Após duas décadas de dedicação ao fisiculturismo, a brasileira percebeu que a maior parte de suas fotos pessoais foi registrada dentro de academias. Por isso, ela decidiu transformar esse hábito em um recorde mundial.

Em entrevista ao portal LeoDias, Graciella contou quando aconteceu o “clique” para transformar a ideia em um recorde: “Veio de um jeito muito natural. Um dia, olhando minhas fotos, eu percebi que tinha uma quantidade enorme de registros de treinos, feitos ao longo de muitos anos. Cada imagem mostrava um momento diferente, mas com a mesma energia, o mesmo compromisso. Aí pensei: ‘Isso é parte da minha história, da minha disciplina, por que não transformar em algo maior?’. Foi quando tive a ideia de registrar como um recorde, não só pelas fotos, mas pelo significado que elas carregam”, afirmou.

Veja as fotos

snapins ai 3691431388361465956
Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros
snapins ai 3744898138042949486
Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros
snapins ai 3673894880809839560
Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros
Foto: Olly Vento
Graciella Carvalho, fisiculturistaFoto: Olly Vento
snapins ai 3695830614825922883
Graciella é campeã mundial na categoria WBFF Diva Fitness 35+

Leia Também

Aos 39 anos, a atleta está reunindo as imagens para enviar ao Guinness World Records. Até o momento, não existe uma categoria específica para “maior número de registros fotográficos em academias”. Caso o projeto seja aceito, Graciella precisará seguir uma série de exigências, incluindo a entrega de fotos originais, metadados, testemunhos e uma carta explicando o desafio.

Com treinos iniciados aos 18 anos, Graciella calcula ter acumulado mais de 3 mil registros em diferentes academias e países. “Tenho revisto muitas fases diferentes da minha vida, e cada foto traz uma história. O mais curioso foi encontrar um álbum antigo com fotos que eu nem lembrava, inclusive uma em uma academia bem simples, onde eu dava um jeito de treinar mesmo quando não tinha quase nada. Isso me fez lembrar que a disciplina sempre esteve comigo, independente do lugar”, relembrou, com orgulho.

Em meio a uma internet repleta de memes sobre o hábito de “postar a foto do treino”, a atleta decidiu ressignificar a brincadeira. “Esse desafio vai muito além de um passatempo nas redes sociais. Pra mim, ele representa constância, disciplina e amor pelo que eu faço. Cada foto é uma lembrança de um dia em que eu escolhi aparecer, mesmo cansada, mesmo sem vontade, e isso é o que realmente constrói resultados. Eu quis mostrar que não se trata apenas de estética, mas de compromisso com você mesma. E, como mulher no fisiculturismo, eu também vejo como uma forma de inspirar outras mulheres a ocuparem o seu espaço”, relembrou a atleta.

Se o recorde for homologado, ela pretende comemorar de forma simbólica: “Treinando. Porque é isso que me representa”, afirmou. Graciella também planeja celebrar o feito com seus seguidores, em uma live ou treino coletivo.

O processo, segundo a campeã, já é transformador. “O processo em si já tem sido transformador. Rever tantas fotos me fez enxergar a minha evolução com outros olhos, não só física, mas mental”, finalizou Graciella.

O fisiculturismo feminino no Brasil tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento internacional, com atletas brasileiras se destacando em cenários de alto nível. A modalidade exige disciplina rígida em dieta, treinamento, poses e apresentação em palco.

Entre os nomes de peso estão Isa Pecini, campeã do “Mr. Olympia” em 2019 e vitoriosa no “Arnold Classic Ohio” em 2020. Angélica Teixeira, bicampeã do “Mr. Olympia” nas categorias “Elite” e “Women’s Bodybuilding”, também se destaca. Já Francielle Mattos, apelidada de “Ferrari Humana”, domina a categoria “Wellness” e representa a nova geração de força e visibilidade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost