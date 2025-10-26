Campeã mundial de fisiculturismo tenta entrar para o Guinness com recorde de fotos em academias

A atleta Graciella Carvalho, campeã mundial na categoria WBFF Diva Fitness 35+, quer transformar sua rotina de treinos em um feito inédito. Após duas décadas de dedicação ao fisiculturismo, a brasileira percebeu que a maior parte de suas fotos pessoais foi registrada dentro de academias. Por isso, ela decidiu transformar esse hábito em um recorde mundial.

Em entrevista ao portal LeoDias, Graciella contou quando aconteceu o “clique” para transformar a ideia em um recorde: “Veio de um jeito muito natural. Um dia, olhando minhas fotos, eu percebi que tinha uma quantidade enorme de registros de treinos, feitos ao longo de muitos anos. Cada imagem mostrava um momento diferente, mas com a mesma energia, o mesmo compromisso. Aí pensei: ‘Isso é parte da minha história, da minha disciplina, por que não transformar em algo maior?’. Foi quando tive a ideia de registrar como um recorde, não só pelas fotos, mas pelo significado que elas carregam”, afirmou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros Graciella Carvalho em uma de suas fotos na academia; ela coleciona mais de 3 mil registros Graciella Carvalho, fisiculturista Foto: Olly Vento Graciella é campeã mundial na categoria WBFF Diva Fitness 35+ Voltar

Próximo

Aos 39 anos, a atleta está reunindo as imagens para enviar ao Guinness World Records. Até o momento, não existe uma categoria específica para “maior número de registros fotográficos em academias”. Caso o projeto seja aceito, Graciella precisará seguir uma série de exigências, incluindo a entrega de fotos originais, metadados, testemunhos e uma carta explicando o desafio.

Com treinos iniciados aos 18 anos, Graciella calcula ter acumulado mais de 3 mil registros em diferentes academias e países. “Tenho revisto muitas fases diferentes da minha vida, e cada foto traz uma história. O mais curioso foi encontrar um álbum antigo com fotos que eu nem lembrava, inclusive uma em uma academia bem simples, onde eu dava um jeito de treinar mesmo quando não tinha quase nada. Isso me fez lembrar que a disciplina sempre esteve comigo, independente do lugar”, relembrou, com orgulho.

Em meio a uma internet repleta de memes sobre o hábito de “postar a foto do treino”, a atleta decidiu ressignificar a brincadeira. “Esse desafio vai muito além de um passatempo nas redes sociais. Pra mim, ele representa constância, disciplina e amor pelo que eu faço. Cada foto é uma lembrança de um dia em que eu escolhi aparecer, mesmo cansada, mesmo sem vontade, e isso é o que realmente constrói resultados. Eu quis mostrar que não se trata apenas de estética, mas de compromisso com você mesma. E, como mulher no fisiculturismo, eu também vejo como uma forma de inspirar outras mulheres a ocuparem o seu espaço”, relembrou a atleta.

Se o recorde for homologado, ela pretende comemorar de forma simbólica: “Treinando. Porque é isso que me representa”, afirmou. Graciella também planeja celebrar o feito com seus seguidores, em uma live ou treino coletivo.

O processo, segundo a campeã, já é transformador. “O processo em si já tem sido transformador. Rever tantas fotos me fez enxergar a minha evolução com outros olhos, não só física, mas mental”, finalizou Graciella.

O fisiculturismo feminino no Brasil tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento internacional, com atletas brasileiras se destacando em cenários de alto nível. A modalidade exige disciplina rígida em dieta, treinamento, poses e apresentação em palco.

Entre os nomes de peso estão Isa Pecini, campeã do “Mr. Olympia” em 2019 e vitoriosa no “Arnold Classic Ohio” em 2020. Angélica Teixeira, bicampeã do “Mr. Olympia” nas categorias “Elite” e “Women’s Bodybuilding”, também se destaca. Já Francielle Mattos, apelidada de “Ferrari Humana”, domina a categoria “Wellness” e representa a nova geração de força e visibilidade.