Campeã mundial de taekwondo conquista ouro para o Brasil após 20 anos

O Brasil voltou ao topo do taekwondo mundial. Maria Clara Pacheco, de 22 anos, conquistou o ouro na categoria até 57 kg no Campeonato Mundial realizado em Wuxi, na China, e encerrou um jejum de 20 anos sem títulos. A última vez que o país havia subido ao lugar mais alto do pódio foi em 2005, com Natália Falavigna, até então a única campeã mundial brasileira na modalidade.

“É uma emoção que eu não consigo explicar. É a primeira vez que ganho um título tão importante, que era o meu grande objetivo do ano. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que torceram por mim”, celebrou Maria Clara, visivelmente emocionada após a vitória.

🥇 Campanha impecável

Líder do ranking mundial e principal cabeça de chave da categoria, Maria Clara começou sua trajetória com uma vitória por 2 a 0 sobre a portuguesa Leonor Correia. Em seguida, superou a espanhola Laura Rodriguez Marquina por 2 a 1 e derrotou a norte-americana Faith Dillon por 5 a 0, garantindo vaga na semifinal.

Na penúltima fase, a brasileira brilhou ao eliminar a chinesa Luo Zongshi, então campeã mundial, vencendo por 4 a 0. Já na grande final, bateu a coreana Yu-Jin Kim por 2 a 0, coroando uma campanha perfeita e conquistando o segundo ouro mundial da história do Brasil no taekwondo.

🇧🇷 Orgulho e legado

A pioneira Natália Falavigna, campeã mundial em 2005 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, celebrou o feito da nova geração:

“Tive o privilégio, há 20 anos, de ganhar a medalha de ouro para o Brasil e agora me sinto novamente privilegiada por ver o país fazendo história. A Maria merece muito. Estou orgulhosa e espero que venham muitas outras medalhas de ouro”, afirmou Natália.

Com o título, Maria Clara consolida sua posição como uma das principais atletas da nova geração do taekwondo mundial e reforça o protagonismo do Brasil na modalidade.

MARIA CLARA É CAMPEÃ MUNDIAL! 🥋🥇🇧🇷 Depois de 20 anos, o Brasil volta ao topo do mundo no Taekwondo com Maria Clara Pacheco, que encerra uma temporada perfeita com dois títulos de Grand Prix e ouro na Universíade. A número 1 do ranking agora é também a melhor do mundo! 🌍💚💛… pic.twitter.com/HF7IO4a2kS — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2025

Fonte: World Taekwondo / Globo Esporte

✍️ Redigido por ContilNet