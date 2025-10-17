Campeão com o City conta a amigos que pode assumir o United, diz site

Ruben Amorim é o técnico do Manchester United, mas pode ser substituído pelo clube em breve. Roberto Mancini, campeão da Premier League com o City, pode ser o próximo comandante dos Red Devils.

Isso porque, de acordo com o The Sun, o italiano teria revelado a amigos próximos que acredita ser uma boa opção para fazer o clube vermelho voltar aos tempos de glórias.

Aos 60 anos de idade, Mancini está desempregado após passagem pela Arábia Saudita, no ano passado. Como os Citizens, o técnico foi campeão da Copa da Inglaterra, Premier League e Supercopa da Inglaterra. Com a Itália, ele levantou o título da Eurocopa 2020.

O Manchester United, atualmente, está na 10ª colocação da Premier League e não disputa qualquer competição europeia.