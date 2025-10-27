Campeão Mundial de taekwondo quase se aposentou aos 19 anos; entenda

Henrique Marques conquistou, nesta segunda-feira (27/10), o ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo. O título foi um feito inédito para a modalidade masculina. No entanto, há dois anos, um problema cardíaco quase obrigou o atleta a desistir da carreira.

O garoto, com 19 anos na época, se preparava para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, quando precisou interromper o ciclo devido a uma arritmia cardíaca. O taekwondista declarou que o coração dele batia errado “33 mil vezes por dia”.

O atleta recebeu apoio dos departamentos médicos do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). O carioca recebeu apoio financeiro completo das entidades.

Henrique ficou afastado durante cinco meses, mas conseguiu retornar a tempo de ainda conquistar vaga para a Olimpíada de Paris-2024. Na qual