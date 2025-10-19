19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Campeão no Mr. Olympia Brasil, saiba quem é o influenciador que sonha em competir com Ramon Dino

Rodrigo Pantera é natural de Brejões, no interior da Bahia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Rodrigo Pantera fez história no último sábado ao ser campeão da categoria amadora do Classic Physique Open C e “Overall”, título concedido ao vencedor consolidado de todas as subcategorias, da quinta edição do Mr. Olympia Brasil. Com a conquista, o baiano garantiu o Pro Card, certificação que permite disputar os principais torneios internacionais de fisiculturismo.

O influenciador sonha em subir no palco junto de Ramon Dino/Foto: Reprodução

Pantera falou ainda que um de seus grandes sonhos dentro do esporte é bater de frente com o acreano Ramon Dino, atual vencedor do Mr. Olympia, o título mais importante da categoria. “Todo atleta tem o intuito de ganhar. Não estou falando que vou ganhar do Ramon. Estou falando que posso competir com ele. A gente vai fazer uma disputa em que só o árbitro vai decidir quem que é o campeão. Mas sou muito fã do Ramon. Se Deus quiser, um dia vou estar do lado dele competindo naquele Olympia representando o Brasil como ele hoje representa.”

Nascido em um povoado de Brejões, no interior da Bahia, Pantera veio de origem humilde. Antes do fisiculturismo, trabalhou cinco anos em feiras livres, atuou como pedreiro e repositor de mercado. Seu corpo saudável e disciplina nos treinos começaram a chamar atenção nas redes sociais, onde o atleta acumula quase seis milhões de seguidores no TikTok.

“Levei cinco anos trabalhando na feira, depois trabalhei como pedreiro e repositor no mercado. Depois disso, decidi seguir a minha carreira, com fé e coragem, e hoje vivo do que sempre quis: ser atleta e influenciador”, contou Pantera ao ge, momentos antes de subir ao palco do Mr. Olympia Brasil 2025.

Diferente da maioria dos influenciadores fitness, Rodrigo não possui contratos milionários com marcas de suplementos e mantém uma rotina simples, mostrando seu dia a dia humilde e a dedicação necessária para manter os mais de 100kg de massa muscular.

“Dizer que estou vivendo disso é muito gratificante porque não foi fácil chegar até aqui. Quero chegar ainda mais alto. Se Deus quiser, vou conseguir, e eu acredito”, completou o atleta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost