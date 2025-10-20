Campeões do mundo! FURIA conquista torneio internacional de Counter-Strike

A FURIA está de volta ao topo do Counter-Strike mundial! A equipe brasileira, comandada por Gabriel “FalleN” Toledo, conquistou o título da FISSURE Playground 2, torneio tier-S disputado na Sérvia, ao vencer os mongóis da The Mongolz neste domingo (21).

A final foi emocionante e disputada em cinco mapas — Mirage, Inferno, Nuke, Overpass e Dust 2 — com a FURIA vencendo o primeiro, o terceiro e o último. Nenhum dos times conseguiu triunfar no próprio mapa de escolha, o que tornou o confronto ainda mais imprevisível e intenso.

Os destaques ficaram por conta das atuações de YEKINDAR e molodoy, novas contratações internacionais da equipe, além das jogadas decisivas dos brasileiros KSCERATO, yuurih e FalleN, que tiveram papel fundamental na campanha.

O MVP do campeonato foi o jovem cazaque Danil “molodoy” Golubenko, que terminou o evento com rating 3.0 de 1.19, somando 336 eliminações em 22 mapas disputados.

“Voltamos a colocar o Brasil entre os melhores do mundo. Essa conquista é o resultado de muito trabalho, superação e paixão pelo jogo”, comemorou FalleN após o título.

Mesmo sem a presença de equipes como Vitality, Spirit e MOUZ, a FPG2 foi considerada um torneio de nível máximo (tier-S), contando com times de ponta do ranking mundial da Valve — incluindo a própria The Mongolz (1º), G2 (5º), Aurora (7º) e Falcons (8º).

A última conquista de mesmo peso para o Brasil havia ocorrido em 2020, quando a própria FURIA venceu a ESL Pro League América, ainda durante o período de competições online por conta da pandemia.

Com o novo título, a equipe brasileira subiu para a 3ª colocação no ranking mundial da Valve e levou para casa uma premiação de US$ 200 mil.

A vitória representa não apenas o fim de um jejum de cinco anos, mas também o renascimento da FURIA no cenário competitivo internacional, reacendendo o orgulho brasileiro nos e-sports.

Fonte: Valve / HLTV / FISSURE Esports / FURIA / IGN Brasil

✍️ Redigido por ContilNet