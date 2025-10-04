04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Campeonato Brasileiro: Corinthians despacha Mirassol e volta a vencer

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
campeonato-brasileiro:-corinthians-despacha-mirassol-e-volta-a-vencer

O Corinthians recebeu o Mirassol na Neo Química Arena, na noite de sábado (4/10), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, o Timão venceu por 3 x 0, com gols de Maycon, Yuri Alberto e André.

Leia também

Com o resultado, o Corinthians subiu para a 10ª colocação e agora soma 33 pontos na competição nacional. Já o Mirassol permanece na 5ª colocação, com 43. Ambos os clubes podem ser ultrapassados até o fim da rodada.

O jogo

O confronto na capital paulista começou movimentado, com o Mirassol tendo as primeiras oportunidades de balançar as redes. Porém, após os 10 minutos iniciais, o Corinthians teve um pênalti a seu favor após Reinaldo derrubar Yuri Alberto dentro da área.

Corinthians 1×0 Mirassol

⚽ Maycon

🏆 Brasileirão Série A | 27ª rodada

pic.twitter.com/XXrReXPRX7

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 5, 2025

Maycon foi para cobrança e marcou o primeiro do Timão na partida. No restante da etapa inicial, o duelo continuou com boas oportunidades para ambas as equipes, mas os goleiros Hugo Souza e Walter, de Corinthians e Mirassol, respectivamente, não trabalharam.

Na etapa final, o Corinthians alcançou o segundo gol e aumentou a vantagem na Neo Química Arena. Após jogada pelo lado esquerdo, Vitinho tocou para Yuri Alberto que, de dentro da área, mandou para o fundo das redes.

Corinthians 2×0 Mirassol

⚽ Yuri Alberto
🥾 Vitinho

🏆 Brasileirão Série A | 27ª rodada

pic.twitter.com/NlTWWCJFFy

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 5, 2025

No fim da partida, o Corinthians chegou ao terceiro gol. Yuri Alberto invadiu a área e tocou para André. O volante finalizou, a bola desviou no meio do caminho e estufou as redes, sem chances para Walter.

Próximos jogos

O Corinthians volta a entrar em campo somente no dia 15 de outubro, após a parada da Data Fifa. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro visita o Santos na Vila Belmiro, às 21h30. Já o Mirassol tem jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. A equipe recebe o Fluminense na quarta-feira (8/10), às 21h, no Estádio Maião.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost