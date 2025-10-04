campeonato-brasileiro:-corinthians-despacha-mirassol-e-volta-a-vencer

O Corinthians recebeu o Mirassol na Neo Química Arena, na noite de sábado (4/10), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, o Timão venceu por 3 x 0, com gols de Maycon, Yuri Alberto e André.
Com o resultado, o Corinthians subiu para a 10ª colocação e agora soma 33 pontos na competição nacional. Já o Mirassol permanece na 5ª colocação, com 43. Ambos os clubes podem ser ultrapassados até o fim da rodada.
O jogo
O confronto na capital paulista começou movimentado, com o Mirassol tendo as primeiras oportunidades de balançar as redes. Porém, após os 10 minutos iniciais, o Corinthians teve um pênalti a seu favor após Reinaldo derrubar Yuri Alberto dentro da área.
Corinthians 1×0 Mirassol
Maycon
Brasileirão Série A | 27ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 5, 2025
Maycon foi para cobrança e marcou o primeiro do Timão na partida. No restante da etapa inicial, o duelo continuou com boas oportunidades para ambas as equipes, mas os goleiros Hugo Souza e Walter, de Corinthians e Mirassol, respectivamente, não trabalharam.
Na etapa final, o Corinthians alcançou o segundo gol e aumentou a vantagem na Neo Química Arena. Após jogada pelo lado esquerdo, Vitinho tocou para Yuri Alberto que, de dentro da área, mandou para o fundo das redes.
Corinthians 2×0 Mirassol
Yuri Alberto
Vitinho
Brasileirão Série A | 27ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 5, 2025
No fim da partida, o Corinthians chegou ao terceiro gol. Yuri Alberto invadiu a área e tocou para André. O volante finalizou, a bola desviou no meio do caminho e estufou as redes, sem chances para Walter.
Próximos jogos
O Corinthians volta a entrar em campo somente no dia 15 de outubro, após a parada da Data Fifa. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro visita o Santos na Vila Belmiro, às 21h30. Já o Mirassol tem jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. A equipe recebe o Fluminense na quarta-feira (8/10), às 21h, no Estádio Maião.