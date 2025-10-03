03/10/2025
Campeonato Brasileiro: Flamengo e Cruzeiro empatam em Maracanã lotado

O esperado confronto entre o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, e Cruzeiro, que buscava uma vitória que lhe permitisse permanecer na vice-liderança da classificação, terminou com um empate sem gols, na noite desta quinta-feira (2), no estádio do Maracanã.

Desta forma, o Rubro-Negro da Gávea permaneceu na ponta da classificação, alcançando os 55 pontos, mas agora com uma vantagem de três pontos sobre o Palmeiras, que assumiu a vice-liderança da classificação após derrotar o Vasco por 3 a 0 na última quarta-feira (1). Já a Raposa caiu para a terceira posição, com 52 pontos.

Diante de um público de 72.565 pessoas, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram um confronto muito movimentado. Mas a tônica da partida foi a dedicação tática e física dos jogadores.

Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Rubro-Negro criou sua melhor chance de marcar aos 5 minutos do segundo tempo. O colombiano Carrascal levantou a boal na área para Samuel Lino, que cabeceou com muita categoria para grande defesa do goleiro Cássio. Já a Raposa ficou mais próxima de abrir o marcador quatro minutos depois, em trama coletiva que culminou em finalização de Matheus Pereira que parou nas mãos do goleiro argentino Rossi.

Vitória 1 x 0 Ceará
Fortaleza 0 x 2 São Paulo

