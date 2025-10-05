05/10/2025
Campeonato Brasileiro: Fortaleza vence Juventude de virada no Jaconi

No Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Fortaleza na noite de domingo (5/10), em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando longe de seus domínios, o Leão do Pici marcou dois gols no segundo tempo e venceu o clube Jaconero por 2 x 1.

Com o resultado, o Juventude está na 19ª colocação, com 23 pontos. Já o Fortaleza escalou uma posição, ultrapassou o adversário e agora figura na 18ª posição, com 24. Ambas as equipes seguem na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O jogo

Atuando diante de seus torcedores, o Juventude abriu o placar logo nos minutos iniciais. Após lançamento do meio de campo, a defesa do Fortaleza afastou mal, e a bola sobrou nos pés de Matheus Bilu. Ele ficou cara a cara com o goleiro Brenno e só precisou empurrar para as redes.

Aos 15 minutos, Gilberto foi puxado por Gaston Ávila dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR para analisar o lance no monitor e, depois, assinalou pênalti para o Juventude. Na cobrança, Brenno defendeu o arremate de Gilberto.

No segundo tempo, o Fortaleza chegou ao empate após criar algumas chances e levar perigo a Jandrei. Em jogada pela esquerda, Mancuso recebeu a bola, driblou a marcação, invadiu a área e finalizou forte para o gol, deixando tudo igual no Alfredo Jaconi.

Na parte final da partida, o Fortaleza conquistou a virada fora de casa. Após jogada pela direita, Yago Pikachu recebeu dentro da área e tocou para o meio. Bareiro, que também entrou no segundo tempo, mandou de primeira para as redes. No fim do jogo, Mandaca recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Próximos jogos

O Juventude volta a jogar no próximo sábado (11/10). A equipe visita o Palmeiras no Allianz Parque, em partida atrasada pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h. Já o Fortaleza recebe o Vasco no dia 15 de outubro pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será no Castelão, às 21h30.

 

