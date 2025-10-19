19/10/2025
Campeonato Brasileiro: impiedoso, Bahia goleia Grêmio por 4 x 0

Avassalador. Fechando a série de jogos do Campeonato Brasileiro neste domingo (19/10), o Bahia não tomou conhecimento do Grêmio e venceu partida por 4 x 0 na Arena Fonte Nova. Os gols do Tricolor de Aço foram marcados por Iago, William José, David Duarte e Nestor.

A vitória levou o Bahia aos 46 pontos, a equipe se manteve na 6ª colocação. O Grêmio, por sua vez, caiu para o 12º lugar.

Com um início de partida arrasador, o Bahia conseguiu abrir uma boa vantagem antes mesmo dos 10 minutos de jogo. Aos três, Ademir fez boa jogada individual, cruzou para o meio da área e Iago aproveitou a sobra para abrir o placar.

Bahia derrotou o Grêmio neste domingo (19/10)

Bahia derrotou o Grêmio neste domingo (19/10)

Com nove minutos foi a vez de William José ampliar. O centro-avante aproveitou a sobra e, com um chute forte de fora da área, fez 2 x 0 para o Bahia. Os donos da casa dominaram a primeira etapa inteira, criaram oportunidades para aumentar a vantagem, mas foi para o intervalo com os dois gols marcados.

A segunda etapa manteve o roteiro do primeiro. O Bahia iniciou pressionando o Grêmio e não demorou para aumentar o placar. Com 11 minutos, William José fez excelente cruzamento para David Duarte, que subiu sozinho e fez o terceiro do Tricolor de Aço.

O Grêmio tentava reagir, mas era incapaz de ameaçar a meta defendida por Ronaldo. Já o Bahia continuava criando oportunidades. Até que nos instantes finais, após erro da defesa do time gaúcho, Nestor fez o quarto e sacramentou a vitória.

O próximo compromisso do Bahia será na quarta-feira (22/10), quando a equipe joga contra o Internacional em casa. No domingo (26/10), o Grêmio recebe o Juventude em sua Arrena.

