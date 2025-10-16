Campeonato Brasileiro: Palmeiras aumenta chances de título, mas Flamengo segue na cola

Palmeiras e Flamengo venceram contra Bragantino e Botafogo, respectivamente, e deixaram a disputa pela primeira posição do Brasileirão em três pontos de diferença. Na próxima rodada, os clubes se enfrentam no Maracanã.

O jogo será disputado neste domingo (19/10), às 16h (horário de Brasília), entre o líder e o vice-líder. Caso vença, o Flamengo ainda não consegue ultrapassar o Palmeiras, já que tem duas vitorias a menos que o time paulista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vitor Roque voltou a marcar contra o River Plate. Cesar Greco/Palmeiras Vitor roque, atacante do Palmeiras Reprodução/Instagram: @palmeiras FLAMENGO X GREMIO – CAMPEONATO BRASILEIRO Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Gilvan de Souza/Flamengo Voltar

Próximo

No entanto, se vencer, o Verdão abrirá seis pontos de vantagem do Rubro-Negro, faltando somente nove rodadas para o fim da competição.

A partida trata de uma “final” antecipada do campeonato, o time de Abel Ferreira tem 70,8% de chances de levantar o caneco. Já o Flamengo, com a vitória no clássico, soma 28,9% de probabilidade. O terceiro colocado Cruzeiro tem apenas 0,3% de chances de vencer o Brasileiro.

Próximos jogos do Palmeiras

Flamengo (Fora) — 19/10 — 16h — Campeonato Brasileiro

LDU (Fora) — 23/10 — 20h30 — Libertadores

Cruzeiro (Casa) — 19h30 — Campeonato Brasileiro

Próximos jogos do Flamengo

Palmeiras (Casa) — 19/10 — 16h — Campeonato Brasileiro

Racing (Casa) — 22/10 — 21h30 — Libertadores

Fortaleza (Fora) — 25/10 — 19h30 — Campeonato Brasileiro