Câncer: confira o horóscopo de hoje (27/10) para seu signo

Bases emocionais mais fortes sustentarão ambições maiores. Reconheça o que nutre de verdade, fortaleça alianças, se comprometa com seus talentos e com o que quer construir para o futuro.
No amor, a confiança crescerá na mesma medida em que a vida se organiza. A semana pedirá determinação e escolhas sábias. Ganhe relevância! Três signos que precisam lidar melhor com colegas de trabalho
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução