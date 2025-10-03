03/10/2025
Candidato que obteve 100 votos assumirá vaga na Câmara de cidade do interior do Acre

A Câmara de Santa Rosa do Purus é composta por 9 vereadores

Integrante do Partido Verde (PV), Donizete Kaxinawá, 36 anos, estará assumindo nesse mês de outubro uma vaga na Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus. Nas eleições de 2024, ele obteve exatamente 100 votos.

Donizete Kaxinawá é o novo vereador de Santa Rosa do Purus/Foto: Reprodução

Na sessão desta quinta-feira (02), a titular do mandato – vereadora Géssica do Zé Brasil (PCdoB) – anunciou afastamento do cargo. Ela irá assumir a Secretaria Municipal de Saúde à convite do prefeito Tamir Sá (MDB).

De acordo com informações, quem deveria assumir a vaga era o ex-vereador Julinho, mas ele não teria manifestado interessado por motivos ainda não detalhados.

