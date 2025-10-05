05/10/2025
Candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova do CNU no DF

Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), na UDF Centro Universitário, na 904 Sul, na tarde deste domingo (5/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e deslocou helicóptero e viaturas para atender a vítima, que não foi identificada. Os militares fizeram o trabalho de reanimação e, após 20 minutos, o homem teve os sinais vitais retomados. Em seguida, ele foi levado a um hospital.

Durante o atendimento, algumas pistas próximas à universidade precisaram ser fechadas, fato que demandou atuação do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

