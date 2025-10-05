Candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova do CNU no DF

Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), na UDF Centro Universitário, na 904 Sul, na tarde deste domingo (5/10).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e deslocou helicóptero e viaturas para atender a vítima, que não foi identificada. Os militares fizeram o trabalho de reanimação e, após 20 minutos, o homem teve os sinais vitais retomados. Em seguida, ele foi levado a um hospital.
Durante o atendimento, algumas pistas próximas à universidade precisaram ser fechadas, fato que demandou atuação do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).
Leia também
-
Ministra sobre CNU: governo não permitirá que fraudadores roubem vagas
-
CNU 2025: AGU pede que redes sociais removam desinformação
-
A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
-
CNU: PM faz mobilização e concorrentes comentam insegurança com fraude