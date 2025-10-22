Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”

Um cartaz chamou a atenção de quem passou por uma rua comercial movimentada de Cuiabá (MT) nesta semana. No portão de um consultório médico, o proprietário decidiu lidar com a criminalidade de uma forma bem humorada e, diga-se de passagem, irônica.

O aviso colado no portão, diz: “Já fui arrombado 3 vezes; não tenho computador, não tenho TV e não tenho cofre. Obrigado pela compreensão!”. A mensagem, direta e sarcástica, reflete o cansaço de quem já foi vítima de repetidos arrombamentos e tenta evitar novos prejuízos. Moradores e comerciantes da região afirmam que os furtos têm sido frequentes e que a insegurança preocupa quem trabalha no local.

Apesar do tom bem-humorado, o desabafo escancara um problema sério: a sensação de impunidade e vulnerabilidade diante da criminalidade urbana. Muitos comerciantes relatam que recorrem a grades, câmeras e até mensagens como essa para tentar afastar criminosos.

O cartaz acabou virando atração entre pedestres e viralizou nas redes sociais, onde internautas se dividiram entre risadas e indignação.