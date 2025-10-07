07/10/2025
Universo POP
“Canteiros”: A polêmica por trás de um dos maiores sucessos de Fagner

Raimundo Fagner é um nome consagrado da Música Popular Brasileira (MPB), com uma carreira que se estende por mais de cinco décadas e sucessos que se tornaram parte da memória afetiva do país. O cantor, que é atração confirmada no Festival Estilo Brasil em Brasília (DF) no dia 24 de outubro, possui no repertório canções que guardam histórias complexas, como é o caso de “Canteiros”.

A canção “Canteiros” foi lançada em 1973, no álbum de estreia de Fagner. Inicialmente, o sucesso da faixa não foi significativo; contudo, ela se tornaria um grande hit posteriormente, quando Fagner já havia se projetado no Sudeste.

A popularidade crescente da música gerou uma grande polêmica jurídica. As filhas da renomada poetisa brasileira Cecília Meireles abriram um processo criminal contra Fagner, alegando plágio do poema “Marcha”, de autoria de Meireles.

Em 1979, durante uma audiência na 16ª Vara Criminal, Fagner fez uma declaração importante sobre a autoria da letra. Ao ser interrogado pelo juiz, o cantor admitiu que procurou fazer uma “adaptação à música”, reconhecendo assim o uso indevido do poema na composição de “Canteiros”.

Antes mesmo de ser formalmente acusado de plágio, Fagner já havia reconhecido a fonte, dividindo a parceria da letra com Cecília Meireles e divulgando-a dessa forma em releases de shows em 1977. No entanto, o processo continuou em andamento.

A confusão envolvendo Fagner e as herdeiras da poetisa só chegou ao fim em 1999. A gravadora Sony Music fez um acordo com as herdeiras, o que possibilitou a regravação da música em janeiro de 2000, na cidade de Fortaleza, no primeiro registro ao vivo das músicas do compositor cearense.

Com uma trajetória repleta de grandes canções, Fagner é uma das atrações que subirão ao palco do Ulysses Centro de Convenções. O Festival Estilo Brasil tem oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

