Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência

O cantor e compositor acreano Caio Cavalcante, de 22 anos, apresentou nesta semana o relançamento de Setembro, sua primeira faixa autoral, que originalmente saiu em 2021.

O artista explica que a decisão de revisitar a canção veio da sensação de que o trabalho não estava finalizado.

“Sempre me deixou com um gosto de ‘incompleto’. Agora, pude trazer ela de volta do jeito que eu sempre imaginei: mais madura e com uma pegada cinematográfica”, disse.

Cavalcante conta que a música entrou cedo em sua vida. “Música sempre foi meu jeito de processar o que eu sentia. Quando criança, eu juntava a família inteira na sala pra me ver cantando e dançando”, lembrou. Aos 15 anos, começou a escrever suas primeiras letras. “Comecei a compor aos 15 usando beats prontos na internet e aos 16, aprendi ukulele, violão e teclado sozinho no YouTube, o que deu mais identidade às minhas músicas.”

O artista descreve suas principais influências sonoras como uma mistura de estilos. “Sinto que transito entre o pop, indie, alternativo e o dark pop. Comecei a escrever inspirado por artistas internacionais como Lana Del Rey, Billie Eilish e Frank Ocean e hoje em dia também me inspiro bastante em artistas brasileiros como Jão, Luísa Sonza e Lou Garcia”, afirmou.

Questionado sobre referências para construir sua carreira, Cavalcante explica que não segue um único modelo. “Não diria que um artista só. Minha arte se alimenta de tudo que eu ouço e vejo. Mas, quando penso em carreira, sempre quis me afastar das fórmulas prontas e buscar um caminho mais verdadeiro, mesmo que isso signifique arriscar mais.”

O processo de produção da faixa contou com uma estrutura independente. “A música foi totalmente feita em casa de forma independente com a ajuda de amigos que já têm afinidade com produção musical. Pro vídeo, alguns recursos foram essenciais pra garantir uma entrega de qualidade”, explicou.

Entre os parceiros de trabalho, ele cita os nomes que acompanharam a produção. “Contei com meus parceiros de sempre: o produtor Matheus Brito e o mixer Josias Felipe. Nos visuais, tive a Clara Lis fotografando a capa e no clipe, contei com a produção da Beatriz Kalliope e do Ivan Portela (Northwide), com apoio do Gleison Junior e do Giovanni Amaral.”

A ideia do clipe, segundo Cavalcante, nasceu de uma metáfora sobre a perda e a busca por alívio em situações dolorosas. “Nasceu da ideia de ilustrar a desorientação de perder alguém e ver essa pessoa bem sem você. Resolvi traduzir isso numa volta pra casa pós-festa, bêbado, com uma garrafa de bebida — uma metáfora/crítica a buscar alívio no próprio problema.”

A gravação também trouxe desafios técnicos. “Gravar tudo em plano sequência. O vídeo vai de dentro do carro até a rua sem nenhum corte. Pra isso, tivemos que coreografar carro, câmera, luz e equipe, enquanto eu atuava chorando e os carros passavam na estrada. Qualquer detalhe fora do lugar e voltava tudo do zero. Foi intenso.”

Apesar das dificuldades, o cantor destaca que a entrega final reforça a proposta do trabalho. “Quero que as pessoas se sintam vistas e se reconheçam em mim. Que entendam que sentir faz parte e que não vale a pena fugir da própria vulnerabilidade. Arte tem o poder de inspirar as pessoas a enxergar beleza no caos.”

Cavalcante projeta novos lançamentos após o relançamento de Setembro. “Espero que seja só o começo. Fazer música com meus amigos já faz parte da minha rotina e temos várias faixas em produção. Queremos fazer uma sequência de lançamentos que mostrem cada vez mais do meu universo.”

