Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México

O cantor e modelo argentino Federico Dorcazberro, conhecido como Fede Dorcaz, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de roubo na Cidade do México. O crime aconteceu na quinta-feira, 9. Ele tinha 29 anos. Segundo o portal TMZ, autoridades mexicanas estão analisando imagens de segurança do local para identificar os quatro suspeitos.

Fede estava no México, onde participaria de um reality show de dança com famosos, o popular “Las Estrellas Bailan en Hoy”, e estava saindo de um ensaio quando foi atingido no pescoço no distrito de Miguel Hidalgo.

Como relata o Clarín, mesmo tendo entregado seus pertences, os criminosos atiraram ao menos três vezes. Dorcaz morreu no local. A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC CDMX) informou, via redes, que “tomaram conhecimento de um homem que perdeu a vida devido a ferimentos de bala, aparentemente um ataque direto”, indicando um ataque deliberado e não um acidente.

Até a publicação dessa reportagem, nenhuma prisão havia acontecido.

Quem era Fede Dorcaz

Nascido em Mar del Plata, na província de Buenos Aires, imigrou com a família para a Espanha, onde iniciou a carreira de modelo. A trajetória da moda levou-o aos Estados Unidos e ao México, onde começou a se posicionar como cantor pop – como conta o jornal La Nación.

Suas canções mais conhecidas são Volver a Empezar, No eres tú, Cara bonita e Moka. A última, uma parceria com sua namorada, a também cantora e atriz Marina Ávila. Em uma rede social, Ávila lamentou a perda: “sempre será minha pessoa favorita”.