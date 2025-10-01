Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou a remoção do cantor d4vd (David Anthony Burke) do lineup do festival. A decisão foi tomada após o artista se tornar alvo de investigação policial nos Estados Unidos, relacionada à morte da adolescente Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Segundo as autoridades americanas, o corpo da jovem foi encontrado dentro de um carro registrado em nome de d4vd em Hollywood, no início de setembro de 2025. Apesar de o cantor, de 20 anos, estar colaborando com a investigação, a situação gerou repercussão internacional e afetou sua carreira. Shows da turnê global foram cancelados, contratos com marcas como Crocs e Hollister foram encerrados, e a cantora Kali Uchis pediu a retirada de uma música lançada em parceria com ele.

A organização do Lollapalooza Brasil não informou se o espaço deixado por d4vd será preenchido por outro artista, mas reforçou que a programação oficial por dia já foi divulgada.