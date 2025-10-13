Cantor Hangell Borges se envolve em briga e é conduzido pela polícia em Rio Branco

O cantor Hangell Borges, conhecido por se envolver em diversas polêmicas, voltou a ser notícia neste fim de semana em Rio Branco. Desta vez, ele se envolveu em uma briga dentro de uma conveniência e acabou sendo conduzido pela Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, Hangell teria se desentendido com outro homem e, em meio à confusão, teria partido para a agressão física. Ainda não há confirmação sobre o que motivou a discussão nem se alguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para conter a situação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o cantor é colocado no interior de uma viatura policial, enquanto populares registravam a cena.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que deverão apurar as circunstâncias do ocorrido.

Veja o momento da prisão: