Cantor Hungria recebe alta hospitalar neste domingo

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido apenas como Hungria, recebeu alta hospitalar neste domingo (5/10). Segundo a assessoria do Hospital DF Star, o cantor deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente.

Hungria apresentou apresentou melhora em seu estado de saúde, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star no sábado (4/10). O procedimento de hemodiálise, que vinha sendo realizado, foi suspenso, sinalizando avanço na recuperação do artista.

Cantor Hungria recebe alta hospitalar neste domingo/Foto: Reprodução

Hungria não apresenta  sinais de sequelas devido ao incidente, como perda da visão. A suspeita é de que ele tenha sido contaminado com metanol após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Hungria foi internado na última quinta-feira (2/10) e o caso que está sendo investigado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde.

