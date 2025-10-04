04/10/2025
Cantor Hungria segue internado na UTI, mas apresenta melhora clínica

O cantor está internado desde a ultima quinta-feira (2)

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, permanece internado na UTI do Hospital DF Star, segundo boletim divulgado neste sábado (4). De acordo com a unidade, o artista apresenta boa evolução clínica.

caso-hungria:-saiba-quando-deve-sair-resultado-de-exame-sobre-metanol

O rapper teve melhora mas segue internado/Foto: Reprodução

O hospital informou que a hemodiálise, realizada nos últimos dias, foi suspensa, sinalizando melhora no quadro do paciente. Apesar do avanço, Hungria continua sob cuidados intensivos e ainda não há previsão de alta.

O rapper foi internado na última quinta-feira (2) após suspeita de intoxicação por metanol. O caso é acompanhado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde, que investiga ocorrências semelhantes em diferentes regiões do país.

A equipe médica não divulgou detalhes adicionais sobre o tratamento, mas reforçou que o cantor segue recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação.

