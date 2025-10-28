Cantor Lô Borges passa por traqueostomia e respira com ajuda de aparelhos

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, está internado há 11 dias no hospital da Unimed, em Belo Horizonte, em decorrência de um quadro de intoxicação causado por alergia a medicamentos. De acordo com o irmão mais novo do artista, Yé Borges, o estado de saúde é estável, porém delicado.

No último sábado (25/10), o músico passou por um procedimento de traqueostomia e permanece sedado, com o auxílio de ventilação mecânica para respirar. “Apesar do quadro, a família acredita na recuperação e espera compartilhar notícias melhores em breve”, afirmou Yé, em contato com o portal BHAZ.

Lô Borges foi internado no dia 17 de outubro, após passar mal em casa. Desde então, ele vem recebendo acompanhamento intensivo da equipe médica do hospital. Segundo familiares, o tratamento segue com foco na estabilização e na reversão dos efeitos provocados pela reação medicamentosa.

Nascido em 10 de janeiro de 1952, em Belo Horizonte, Lô Borges é um dos fundadores do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento. A parceria entre os dois marcou uma das fases mais criativas da música brasileira nas décadas de 1970 e 1980, misturando influências do rock, jazz e da música mineira em uma sonoridade única.

Autor de clássicos como “O Trem Azul”, “Um girassol da cor do seu cabelo”, “Tudo Que Você Podia Ser” e “Nada Será Como Antes”, o artista consolidou uma trajetória reconhecida por crítica e público. Até a internação, Lô seguia em turnê pelo país com o projeto “Esquina & Canções”, em parceria com Beto Guedes. O show que faria em Brasília no último sábado (25/10) foi cancelado.

A equipe médica não divulgou previsão de alta, e o quadro clínico segue em observação. Familiares e amigos pedem respeito e discrição durante o período de recuperação do músico.