Cantor Lô Borges tem quadro estável após passar por traqueostomia







A produção do cantor e compositor Lô Borges confirmou que o artista passou por uma traqueostomia neste sábado (25). Seu quadro segue grave, porém estável.

Segundo o boletim médico divulgado hoje, o procedimento foi necessário para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Lô Borges está internado há dez dias na unidade Contorno da Unimed em Belo Horizonte, desde um caso de intoxicação medicamentosa, e não tem previsão de alta hospitalar.

Biografia

Lô Borges foi um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980. O movimento, batizado em referência a um disco homônimo de 1972, fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB e das mineiras, criando uma sonoridade atemporal e complexa.

Algumas canções de autoria de Lô Borges são O Trem Azul, Um girassol da cor do seu cabelo, Tudo Que Você Podia Ser e Nada Será Como Antes, em parceria com Milton Nascimento.

Ele teve músicas gravadas por Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, 14 Bis, Skank, Nando Reis, entre outros.